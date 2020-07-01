В Тамбовской области стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»

1 Июль 2020 2020-07-01T09:01:31+03:00

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Размер скидки единый для всех маршрутов и составляет 2 рубля. Воспользоваться предложением можно c 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Акция «С Masterсard поездки дешевле!» действует на всем общественном транспорте, оборудованном системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном – наклейка с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплата в одно касание».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Оснащение общественного транспорта системой для приема безналичных платежей позволяет жителям быстро и безопасно оплачивать проезд.

Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы продолжаем работу по переводу повседневных платежей в безналичное пространство. Статистика транспортного проекта, реализуемого в нашей области с 2018 года, показала, что жителям удобно пользоваться бесконтактной картой или смартфоном для покупки билета. В текущих условиях возможность оплатить проезд картой Mastercard является не только удобным, но и более безопасным способом оплаты».

Запуск бесконтактных платежей в транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку в общественном транспорте более комфортной. Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт - ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Mastercard первой принесла на российский рынок технологию бесконтактной оплаты, в том числе и в транспорте. На данный момент в партнерстве с Mastercard такие проекты реализованы уже более чем в 120 городах по всей стране. Мы рады, что наша совместная акция со Сбербанком поможет привлечь внимание жителей Тамбовской области к этой простой и безопасной технологии, с которой вы оплачиваете проезд той же картой, что ежедневные покупки, и экономите время, так как не нужно покупать проездных».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Бесконтактная оплата проста и удобна, а также безопасна. Сегодня даже у тех, кто привык расплачиваться наличными, происходит смена расчетных предпочтений. Использование карты или мобильного телефона для оплаты проезда на транспорте позволяет экономить не только время, но и деньги, а также приносит пользу и пассажирам, и перевозчикам, и представителям администраций».

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

С полными правилами проведения Акции «С Masterсard поездки дешевле!» можно ознакомиться по ссылке http://www.ao-rr.ru/mastercard_tambov