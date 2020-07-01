В Тамбовском райне трое грузчиков украли с предприятия 40 кг свинины

1 Июль 2020 2020-07-01T09:30:35+03:00

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Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми раскрыли кражу 40 кг свинины в Тамбовском районе, совершенную с территории склада предприятия, расположенного в селе Борщевка. Пропажу обнаружили сотрудники организации и обратились в полицию.

Полицейские провели осмотр помещения и опросили персонал, а также изъяли запись с камер видеонаблюдения. После ее просмотра стало понятно, что кражу совершили трое грузчиков 40, 36 и 29 лет, работающих на этом предприятии.

- Мужчины имели свободный доступ на склад, что помогло им осуществить преступление. По их словам, похищенную свинину они успели продать, а деньги потратили. Теперь им придется возместить причиненный материальный ущерб. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU