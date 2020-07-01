В Мичуринске благоустраивают летний киноконцертный зал

1 Июль 2020 2020-07-01T13:02:50+03:00

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В парке культуры и отдыха города Мичуринска возрождают летний киноконцертный зал. На данный момент рабочие занимаются обустройством сцены. Руководство парка планирует, что здесь появятся кулисы, занавес, задник и даже зеркала с подсветкой. Зал станет универсальным и сможет вместить от 150 до 200 зрителей.

- Работы стартовали в конце марта 2020 года. Как только наладилась погода, здесь полностью перекрыли крышу сцены и с нуля (до этого кровля над зрительной частью отсутствовала) закрыли зал от непогоды. На это хватило одного месяца. Масштабными оказались и подготовительные работы, ведь часть зала была задействована под склад и отгорожена. Перегородку убрали, а пространство освободили для дальнейших работ, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Также в летнем киноконцертным летнем зале появится экран, по которому мичуринцы смогут смотреть любимые фильмы. Для проведения культурных программ будут установлено специальное световое и звуковое оборудование. Кроме того, начала облагораживаться и территория возле концертного зала – рабочие укладывают плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU