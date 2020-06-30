Полицейские раскрыли кражу парфюмерии из тамбовского супермаркета

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:00:38+03:00

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В Тамбове сотрудники полиции раскрыли кражу из супермаркета на улице Советской. С помощью записей с камер видеонаблюдения стражи порядка составили описание вора, который украл с прилавка несколько коробок с парфюмерией.

В ходе розыска полицейские выявили и задержали 21-летнего жителя Рассказовского района. В отделе полиции молодой человек сознался в краже и признался, что продал украденную парфюмерию, а деньги потратил на личные нужды.

- Установлено, что это уже не первая кража совершенная задержанным, ранее у парня уже были проблемы с полицией. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU