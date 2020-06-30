Тамбовчанин обворовал дом соседки, спустя несколько дней после ее похорон

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:35:43+03:00

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В полицию Уметского района с заявлением о краже обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что после похорон в дом ее матери, расположенный в селе Нижние Пески, кто-то забрался и вынес вещи. Оперативники выяснили, что преступник вскрыл замок и, пробравшись в дом, вынес оттуда все, что счел ценным: посуду, постельное белье и бытовую технику. Под подозрение вскоре попал 59-летний мужчина, проживающий в этом же селе на другой улице. Он знал, что после похорон хозяйки дом закрыт и там никого нет.

Похищенные вещи вор спрятал у себя в сарае, его нашли и изъяли. В преступлении мужчина сознался. Раньше он уже был судим за похожее преступление.

- В настоящее время проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU