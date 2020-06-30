Тамбовчанин во время застолья расправился с приятелем

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:31:28+03:00

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29 июня в квартире дома по улице Весенняя города Тамбова нашли тело 54-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По этому факту в Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего знакомого погибшего.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире у своего приятеля. В какой-то момент между двумя гостями вспыхнула ссора, мужчины завели разговор на «тюремные» темы и не нашли общего языка. 42-летний тамбовчанин схватил со стола нож и нанес оппоненту удар в грудь, от которого тот сразу скончался. После убийства мужчина лег спать в соседней комнате.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU