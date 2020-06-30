Стало известно, где предпочитают проводить лето тамбовчане

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате запуска новых базовых станций LTE скоростной мобильный интернет стал доступен порядка 20 тысяч жителей Тамбовской области, проживающим с. Иванжитово Первомайского района, деревню Хоботово и село Турмасово Мичуринского района, деревню Песковатка Петровского района, поселок Вернадовка Пичаевского района, р.п. Мучкапский Мучкапского района и р.п. Инжавино Инжавинского района. При размещении новых объектов связи в качестве приоритета были выбраны локации, где было зафиксировано большое количество обращений о необходимости доступа в интернет.

Запуск новых базовых станций в селах и раннее начало дачного сезона в этом году повлияло на рост сельского интернет-трафика – объем передачи данных в июне 2020 года вырос в 1,5 раза по сравнению с июнем прошлого года. Это связано с активным переселением тамбовчан на время самоизоляции на пригородные дачи или сельскую местность. При этом большинство горожан продолжают работать в удаленном режиме и активно использовать голосовую связь и 4G-интернет в своей трудовой деятельности.

«При улучшении качества связи мы уделяем повышенное внимание развитию сети в селах, где зачастую мобильный интернет является единственной возможностью выхода в интернет. При этом из года в год мы видим растущую активность сельских жителей в сети. Тамбовчане из районов пользуются многими цифровыми сервисами – скачивают фильмы и смотрят видео на YouTube, оформляют заказы в интернет-магазинах и пользуются сайтами госуслуг. Традиционно в летний период нагрузки на сеть возрастают в связи с сезоном отпусков и дачным сезоном. Для нас это очень важно, чтобы наши городские и сельские абоненты могли продолжать пользоваться привычно быстрыми скоростями мобильного интернета даже в моменты пиковых нагрузок на сеть», - подчеркнул директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.