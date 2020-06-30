2020-06-30T17:06:37+03:00
Общество

Мэрию Тамбова обязали рассмотреть вопрос установки подъемника для инвалида-колясочника

Мужчина не может выходить из дома
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Советского района обратилась в суд, чтобы защитить права инвалида-колясочника. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья живет в доме 20/7 микрорайона Тамбов-4, где нет лифта или специальных пандусов.

Лишенный возможности выходить из дома тамбовчанин обратился за помощью в городскую администрацию. В июле 2018 года специалисты провели комиссионное обследование здания. Выяснилось, что технической возможности установить пандус в подъезде нет. Единственным выходом могла бы стать установка специального уличного подъемника из сэндвич-панелей высотой 9 метров. Но, чтобы сделать это, в мэрии должны были принять решение об экономической целесообразности такого сооружения.

- Однако до настоящего времени администрацией Тамбова такое решение не принято, чем созданы препятствия для дальнейшей реализации механизма защиты жилищных прав инвалида, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В исковом заявлении, направленном в суд, прокурор выдвинул требования об обязании чиновников обеспечить проведение такой проверки. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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