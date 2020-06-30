Тамбовские полицейские задержали 22-летнего парня, незаконно срубившего восемь деревьев

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:01:16+03:00

Молодой человек увез похищенные дубы из леса и спрятал их у родственника

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Полицейские Уметского района задержали 22-летнего молодого человека за незаконную рубку лесных насаждений. Выяснилось, что в лесополосе неподалеку от села Нововоздвиженка парень срубил восемь дубов. Похищенные деревья парень перевозил на автомобиле «Нива» с прицепом.

Полицию вызвал представитель администрации Бибиковского сельсовета, который обнаружил спилы деревьев. Позже полицейские нашли у одного из родственников задержанного спиленные дубы, которые спрятал злоумышленник.

- По данному факту в отделении полиции поселка Умет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по сбору улик и доказательств, подтверждающих вину подозреваемого, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU