В Тамбовской области заключили под стражу подозреваемого в убийстве пожилых супругов

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:05:29+03:00

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В Уваровском районе 59-летнего местного жителя, подозреваемого расправе над пожилой супружеской парой, заключили под стражу. Напомним, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

По версии следствия, трагедия произошла около восьми часов вечера 27 июня этого года в селе Вольная Вершина. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический штырь и пошел к дому пожилых соседей, с которыми у него на протяжении долгого времени складывались конфликтные взаимоотношения из-за разногласий при определении границ земельного участка.

Во дворе у соседей мужчина несколько раз ударил заостренной частью штыря 70-летнего пенсионера, а затем и его 68-летнюю супругу, вышедшую на улицу, услышав крики о помощи. От полученных ранений муж и жена скончались на месте преступления. Вернувшись домой, подозреваемый рассказал о случившемся преступлении родственникам, которые вызвали полицию.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU