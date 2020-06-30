В домах жителей южной части Тамбова снизят давление холодной воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В областном центре специалисты АО «Тамбовские Коммунальные Системы» проведут перенесенные с 18 июня плановые работы по замене дефектного участка «сборного» водовода Ду 400 мм от артезианских скважин водозаборного узла №3. Из-за этого на восьми улицах снизят давление холодной воды.

- Мероприятия запланированы на 2 июля, с 22.00 и до окончания работ (ориентировочно до 17.00 3 июля). В связи с этим 2 июля будет снижено давление холодного водоснабжения в южной части города в границах улиц: Интернациональная, Набережная, Андреевская, Клубная, Астраханская, Южная, Балашовская, Железнодорожная, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU