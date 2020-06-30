В детсадах Тамбовской области работают 514 групп
Дошкольные учреждения Тамбовской области с 29 июня начали работать в режиме малокомплектных групп, численностью не больше 10 человек. Как пояснили в управлении образования и науки области, на данный момент функционируют 514 групп. Их, в общей сложности, посещают 4246 детей.
- Для родителей, чьи дети по-прежнему не посещают дошкольные учреждения, создан YouTube-канал «Детский сад онлайн – Тамбовская область». На площадке ресурса специалисты детских садов области (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре, медицинские работники) дают советы родителям, проводят занятия по развитию речи, вниманию, читают книги вместе с детьми, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU