Клещи искусали почти 2 тысячи тамбовчан

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:00:28+03:00

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1957 человек в Тамбовской области пострадали от укусов клещей, 690 из них – дети. За последнюю неделю в больницы региона за помощью обратились 210 человек, пожаловавшихся на присасывание клеща.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, больше половины «нападений» клещей произошли возле дома пострадавших.

- На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» проводится экспресс-исследование клещей, снятых с людей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора Тамбовской области. - В текущем году специалисты исследовали 1656 экземпляров. В 343 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 20,7%), в 35 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 3 %). Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU