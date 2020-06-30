2020-06-30T12:40:39+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

Мужчин могут привлечь к ответственности за мошенничество
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские подозревают двоих жителей Тамбовской области в совершении мошенничества. Мужчины, одному из которых 38 лет, а второму – 44 года, решили обмануть страховую компанию, получив с организации деньги за фиктивное ДТП. Для этого приятели устроили столкновение своих автомобилей, после чего оформили документы об аварии и направили их страховщикам. Обманом им удалось получить 115 тысяч рублей.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» по предварительному сговору, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. За такое преступление грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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