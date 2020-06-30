В Тамбовской области мужчина ранил односельчанина в шею осколком бутылки

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:30:51+03:00

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В селе Саюкино Рассказовского района сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, что после пьяного застолья в своем доме местный житель поссорился с 47-летним односельчанином-собутыльником. Во время конфликта хозяин жилища расколол бутылку и ранил приятеля осколком в шею.

- 60-летний мужчина будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Добавим, что виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU