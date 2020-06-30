2020-06-30T11:11:00+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал заколоть приятеля вилами

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области полицейские задержали 39-летнего мужчину за угрозу убийством. Инцидент произошел возле одного из домов в селе Рождественское на улице Первомайской.

Двое местных жителей повздорили, после чего один из мужчин схватил в руки вилы и стал угрожать своему 32-летнему приятелю убийством. Когда конфликт утих, перепуганный потерпевший обратился в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили участников конфликта и свидетелей произошедшего. Вилы в качестве вещественного доказательства были изъяты, а нападавший мужчина – задержан.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Установлено, что ранее задержанный уже не раз имел проблемы с законом, в отношении него ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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