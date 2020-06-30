Две женщины пострадали в аварии на севере Тамбова

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:03:13+03:00

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Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 29 июня в 15 часов 10 минут на улице Гиляровского, в районе дома №66 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Peugeot 408», выезжая со второстепенной дороги, не пропустила ехавший по главной «Fiat Albea», под управлением 67-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля «Fiat Albea», пенсионерку на скорой доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Еще одну пассажирку автомобиля «Fiat Albea», 45-летнюю женщину, врачи осмотрели на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU