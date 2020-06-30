2020-06-30T10:03:13+03:00
Происшествия

Две женщины пострадали в аварии на севере Тамбова

На улице Гиляровского столкнулись иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В ДТП получили травмы пассажирки автоВ ДТП получили травмы пассажирки автоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 29 июня в 15 часов 10 минут на улице Гиляровского, в районе дома №66 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Peugeot 408», выезжая со второстепенной дороги, не пропустила ехавший по главной «Fiat Albea», под управлением 67-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля «Fiat Albea», пенсионерку на скорой доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Еще одну пассажирку автомобиля «Fiat Albea», 45-летнюю женщину, врачи осмотрели на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин угрожал заколоть приятеля вилами
Тамбовская область получит больше 344 млн рублей из правительственного фонда
Две женщины пострадали в аварии на севере Тамбова
В Мичуринске местному жителю грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии
За неделю на Тамбовщине утонули три человека
В Тамбове три улицы останутся без электричества
В Тамбовской области бывший начальник районного отдела УФССП осужден за получение взятки
В Рассказово сняли режим жестких ограничений
В Тамбове перекроют часть улицы Кронштадтской
Застройщик и подрядчик, затянувшие строительство дома в Тамбовском районе, стали фигурантами уголовного дела
В Котовске установили 20 контейнеров для сбора пластика
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
При пожаре в Тамбовской области погиб 86-летний пенсионер
Экс-наставник ФК «Тамбов» возглавил самарские «Крылья Советов»
В Тамбовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку
В Мичуринском районе при столкновении иномарки и автобуса пострадала женщина