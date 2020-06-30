Тамбовская область получит больше 344 млн рублей из правительственного фонда

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:32:53+03:00

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Тамбовской области выделили дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 344,4 млн рублей. Как пояснили в региональном финансовом управлении, эти средства направили на замещение выпадающих доходов областного бюджета.

- Второй транш правительственной поддержки ожидается в июле, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Всего правительством России предусмотрено 200 млрд рублей на финансовую поддержку регионов для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости.

Половину этой суммы Минфин России перечислил в конце мая 56 регионам в целях оперативной поддержки бюджетов. Как сообщили в Минфине, анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки будет осуществляться в июле по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие. Оставшиеся средства будут распределены между регионами, исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU