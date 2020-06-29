В Рассказово сняли режим жестких ограничений

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:32:06+03:00

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе нормализовалась

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Губернатор Александр Никитин подписал документ об отмене постановлений администрации области от 8 июня и 15 июня, ужесточавшие ограничительные меры на территории города Рассказово в связи с распространением коронавируса. Документ вступил в силу с 29 июня.

Введенные ранее ограничения приостанавливали деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, а также предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

- Все прибывающие на территорию города Рассказово граждане, в том числе работающие вахтовым методом, были обязаны выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сейчас все эти ограничения сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU