В Рассказово сняли режим жестких ограничений
Губернатор Александр Никитин подписал документ об отмене постановлений администрации области от 8 июня и 15 июня, ужесточавшие ограничительные меры на территории города Рассказово в связи с распространением коронавируса. Документ вступил в силу с 29 июня.
Введенные ранее ограничения приостанавливали деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, а также предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
- Все прибывающие на территорию города Рассказово граждане, в том числе работающие вахтовым методом, были обязаны выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Сейчас все эти ограничения сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU