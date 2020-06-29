2020-06-29T15:40:16+03:00
Происшествия

Застройщик и подрядчик, затянувшие строительство дома в Тамбовском районе, стали фигурантами уголовного дела

Дольщики, вложившиеся в многоэтажку, ждут квартир три года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дольщики, вложившие свои средства в строительство многоквартирного дома в деревне Крутые выселки Тамбовского района, три года не могут получить свои квартиры. Застройщиком многоэтажки является ЗАО «Тамбовская земля». Эта организация получила разрешение на возведение дома в 2013 году, завершить строительство должны были до конца 2017 года. Однако до сих пор дом не сдан, сроки окончания строительства постоянно переносятся, в очередной раз достроить дом пообещали до 31 июля этого года. С жалобой на действия строителей дольщики обратились в прокуратуру Тамбовской области. Там выяснили, что для строительства многоквартирного дома заказчик в октябре 2015 года заключил договор подряда с ООО «Тамбовкоммуникации». Эта фирма не является членом саморегулируемой организации в области строительства. Деньги за квартиры с 2013 по 2017 года люди перечисляли на счета и застройщика, и подрядчика, но обещанного жилья не получили, а также не смогли вернуть свои средства.

- При таких обстоятельствах в деятельности должностных лиц из числа руководителей организации заказчика и подрядчика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Ранее проверку проблемного долгостроя проверку проводили в ОЭБ и ПК УМВД России по городу Тамбову. Но там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление прокуратура отменила и потребовала от следственной части УМВД возбудить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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