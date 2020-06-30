2020-06-30T09:30:11+03:00
Происшествия

В Мичуринске местному жителю грозит уголовное наказание за уклонение от службы в армии

Молодой человек не пришел в назначенное время в военкомат, не имея на то уважительных причин
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске прокуроры установили факт уклонения от службы в армии местным жителем. Так, молодому человеку была вручена повестка о необходимости его явки в военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии. Однако парень туда так и не явился. При этом у него не было законных оснований для отсрочки от призыва.

- Такое поведение призывника расценивается как уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в Мичуринский следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области для решения вопроса об уголовном преследовании уклониста по ч.1 ст.328 УК РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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