В Тамбове три улицы останутся без электричества
Света не будет более пяти часов
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Как сообщает пресс-служба администрации города, 30 июня в областном центре АО «ОРЭС-Тамбов» с 8.30 до 16.30 проведет неотложные аварийно-восстановительных работы. В связи с этим на трех улицах будет отключена электроэнергия.
Временные неудобства придется испытать тамбовчанам, проживающим по следующим адресам:
- ул. Базарная, 82-100, 87;
- ул. М.Горького, 49, 68;
- пр. Сакко и Ванцетти, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU