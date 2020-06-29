2020-06-29T17:27:22+03:00
Общество

В Тамбове три улицы останутся без электричества

Света не будет более пяти часов
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации города, 30 июня в областном центре АО «ОРЭС-Тамбов» с 8.30 до 16.30 проведет неотложные аварийно-восстановительных работы. В связи с этим на трех улицах будет отключена электроэнергия.

Временные неудобства придется испытать тамбовчанам, проживающим по следующим адресам:

- ул. Базарная, 82-100, 87;

- ул. М.Горького, 49, 68;

- пр. Сакко и Ванцетти, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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