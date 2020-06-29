За неделю на Тамбовщине утонули три человека
Самому молодому было 22 года
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Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, за прошедшую неделю на Тамбовщине утонули три человека. Первый случай произошел 24 июня в Котовске на реке Цна. Спасатели подняли из воды тело 38-летнего мужчины.
Второй случай произошел 26 июня в селе Верхнее Чуево Уваровского района. Местные жители обнаружили в реке Ворона тело 63-летнего мужчины. Совместно с полицейскими его доставили на берег.
И последний, третий случай, произошел в городе Рассказово 27 июня. Из пруда Круча водолазы спасательной станции г. Тамбова подняли тело 22-летнего парня.
ИСТОЧНИК KP.RU