При пожаре в Тамбовской области погиб 86-летний пенсионер
По предварительным данным, пожилой мужчина курил в доме
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В селе Марьевка Сампурского района огонь унес жизнь 86-летнего пенсионера. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 28 июня в два часа ночи. Известно, что в кирпичном двухквартирном доме загорелся матрас.
- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Мичуринского МСО регионального СУ СК России. Предварительная причина возгорания - курение внутри жилого помещения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU