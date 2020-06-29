При пожаре в Тамбовской области погиб 86-летний пенсионер

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:51:53+03:00

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В селе Марьевка Сампурского района огонь унес жизнь 86-летнего пенсионера. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 28 июня в два часа ночи. Известно, что в кирпичном двухквартирном доме загорелся матрас.

- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Мичуринского МСО регионального СУ СК России. Предварительная причина возгорания - курение внутри жилого помещения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU