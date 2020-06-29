В Тамбове перекроют часть улицы Кронштадтской

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове с 30 июня по 8 июля будет прекращено движение транспорта по улице Кронштадтской, на участке от улицы Пролетарской до улицы Базарной. Причиной тому станет проведение ремонтных работ.

- На данный период муниципальному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения ремонтных работ, а также схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги. Кроме того, дано указание обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU