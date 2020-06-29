В Тамбовской области поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:03:47+03:00

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В Тамбовской области под поезд попала 15-летняя девочка. По этому факту проверку начали в Московском МСУ на транспорте СК РФ. ЧП произошло на перегоне станций «Рада - Цена» Юго-Восточной железной дороги 27 июня в 17 часов 45 минут. Ребенок попал под поезд «Астрахань – Санкт-Петербург». Известно, что в момент гибели рядом с девочкой находился ее 16-летний приятель. Молодой человек не пострадал.

- Сейчас организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщает Московское МСУ на транспорте СК РФ. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU