2020-06-29T13:52:13+03:00
Спорт

Экс-наставник ФК «Тамбов» возглавил самарские «Крылья Советов»

Андрей Талалаев заключил контракт с клубом на два года
Ксения АЛЕШИНА
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Андрей Талалаев возглавлял ФК «Тамбов» на протяжении двух летАндрей Талалаев возглавлял ФК «Тамбов» на протяжении двух лет
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Бывший наставник ФК «Тамбов» Андрей Талалалев стал главным тренером самарских «Крыльев Советов». С ним подписали контракт сроком на два года. К выполнению рабочих обязанностей он приступит с 29 июня.

- Андрей Талалаев хорошо известен российским любителям футбола. Он приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной России в 2010 году и провел здесь 2 матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую «Волгу», «Тамбов», «Пюник» и «Химки», - сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов».

Напомним, что Андрей Талалаев возглавлял ФК «Тамбов» с 2016 по 2018 годы.

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

ИСТОЧНИК KP.RU

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