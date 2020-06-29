Экс-наставник ФК «Тамбов» возглавил самарские «Крылья Советов»

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:52:13+03:00

Андрей Талалаев возглавлял ФК «Тамбов» на протяжении двух лет

Андрей Талалаев заключил контракт с клубом на два года

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Бывший наставник ФК «Тамбов» Андрей Талалалев стал главным тренером самарских «Крыльев Советов». С ним подписали контракт сроком на два года. К выполнению рабочих обязанностей он приступит с 29 июня.

- Андрей Талалаев хорошо известен российским любителям футбола. Он приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной России в 2010 году и провел здесь 2 матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую «Волгу», «Тамбов», «Пюник» и «Химки», - сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов».

Напомним, что Андрей Талалаев возглавлял ФК «Тамбов» с 2016 по 2018 годы.

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

ИСТОЧНИК KP.RU