2020-06-29T15:03:01+03:00
Общество

В Котовске установили 20 контейнеров для сбора пластика

Их стоимость составляет 120 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Учреждение «Городское хозяйство» приобрело контейнеры за собственные деньгиУчреждение «Городское хозяйство» приобрело контейнеры за собственные деньги
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Во дворах Котовска установили 20 контейнеров для сбора пластика. Их приобрело учреждение «Городское хозяйство» на собственные деньги. При этом специалисты обращают внимание жителей города на то, что пластиковую тару необходимо выбрасывать по определенным правилам.

- Обращаем внимание горожан, что перед тем как выбросить пластиковую бутылку, ее нужно смять. Так в контейнер войдет больше отходов, - сказал главный инженер «Городского хозяйства» Александр Пятойкин.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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