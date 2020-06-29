В Тамбовской области коронавирусом заболели еще 44 человека

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:45:34+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 29 июня, коронавирусом заболели еще 44 человека. Общее число заразившихся составляет на сегодняшний день 4681. 2883 человека выздоровели, 21 умерли.

Среди новых заболевших 17 мужчин и 21 женщина в возрасте от 20 до 87 лет, а также 6 детей от 2 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 464 человека, из них диагноз «пневмония» у 372 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU