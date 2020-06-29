Мошенник выманил у тамбовской пенсионерки 80 тысяч рублей, сообщив, что ее внучка попала в серьезное ДТП
В дежурную часть полиции города Мичуринска обратилась 61-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенника. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником ГИБДД.
Мужчина рассказал, что ее внучка попала в серьезное ДТП и для решения проблемы ей необходимо дать взятку. Испуганная жительница наукограда поверила аферисту и перевела на его счет 80 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU