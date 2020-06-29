В Мичуринском районе при столкновении иномарки и автобуса пострадала женщина
ДТП произошло 28 июня, примерно в два часа ночи, на 391-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, преходящей по территории Мичуринского района. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», 42-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом «Higer» под управлением 55-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получила телесные повреждения и была доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им Брюхоненко», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU