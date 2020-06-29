В Мичуринском районе при столкновении иномарки и автобуса пострадала женщина

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:15:14+03:00

С места аварии пострадавшую на скорой увезли в больницу

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ДТП произошло 28 июня, примерно в два часа ночи, на 391-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, преходящей по территории Мичуринского района. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», 42-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом «Higer» под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получила телесные повреждения и была доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им Брюхоненко», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU