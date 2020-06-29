В Тамбовском районе водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:08:29+03:00

ДТП произошло на 187-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла в минувшую субботу, 27 июня в 22:50, на 187-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» сбил 33-летнего пешехода.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU