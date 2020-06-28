В Тамбовской области пожилую супружескую пару убили металлическим штырем

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:03:56+03:00

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В Уваровском районе задержали подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары. Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 27 июня во дворе собственного дома в селе Вольная Вершина нашли тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с явными признаками насильственной смерти. Уваровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Силовики задержал 59-летнего соседа погибших.

По версии следствия, около восьми часов вечера пьяный мужчина взял металлический штырь и пошел к соседям, с которыми он давно конфликтовал. Сначала он несколько раз ударил пенсионера, а затем его супругу, которая вышла из дома. От полученных ранений супруги скончались на месте преступления.

Следователи собирают доказательства. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU