2020-06-28T09:39:52+03:00
Общество

У 45 жителей Тамбовской области выявили коронавирус на 28 июня

За время эпидемии в региона зафиксировали 4 637 случаев Covid-19
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Еще у 45 жителей Тамбовской области выявили коронавирус. Об этом сообщил оперштаб 28 июня. Среди зараженных: 25 мужчин, 18 женщин, двое детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с ранее заболевшими.

За время эпидемии в Тамбовской области зафиксировали 4 637 случаев коронавируса, из них 1 629 без клинических проявлений. Выздоровели 2 791 человек: 1340 выписали из стационара, 1451 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 21 пациент умер.

На госпитализации - 469 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» у 377 человек. На домашнем карантине - 3 272 (из них подтвержденных - 1356, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 11 736. Выписаны из больниц - 2 207. Всего обследованных - 17 684.

ИСТОЧНИК KP.RU

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