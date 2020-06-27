Тамбовская ЦРБ получила новое оборудование для диагностики болезней глаз
Кабинет офтальмолога детской поликлиники Тамбовской центральной районной больницы оснастили щелевой лампой. Этот прибор, работающий по принципу микроскопа, позволяет проводить биомикроскопию видимых частей глаза: роговицы и склеры, конъюнктивы и век, радужки и хрусталика.
Оборудование поставлено в рамках программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение».
Осмотр на щелевой лампе – лучший способ увидеть ткани глаза под большим увеличением, поэтому он давно стал необходимой рутинной процедурой при офтальмологическом обследовании. Особенно важно осматривать пациентов с контактными линзами и воспалениями глаз, поскольку щелевая лампа позволяет наглядно увидеть малейшие изменения в состоянии роговицы, слёзной плёнки, конъюнктивы и век, говорящие об осложнениях.
- В рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» до конца года планируется переоснастить 13 детских поликлиник, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В прошлом году новое медоборудование в рамках этой программы получили 5 лечебных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU