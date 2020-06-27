Тамбовская ЦРБ получила новое оборудование для диагностики болезней глаз

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:42:56+03:00

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Кабинет офтальмолога детской поликлиники Тамбовской центральной районной больницы оснастили щелевой лампой. Этот прибор, работающий по принципу микроскопа, позволяет проводить биомикроскопию видимых частей глаза: роговицы и склеры, конъюнктивы и век, радужки и хрусталика.

Оборудование поставлено в рамках программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение».

Осмотр на щелевой лампе – лучший способ увидеть ткани глаза под большим увеличением, поэтому он давно стал необходимой рутинной процедурой при офтальмологическом обследовании. Особенно важно осматривать пациентов с контактными линзами и воспалениями глаз, поскольку щелевая лампа позволяет наглядно увидеть малейшие изменения в состоянии роговицы, слёзной плёнки, конъюнктивы и век, говорящие об осложнениях.

- В рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» до конца года планируется переоснастить 13 детских поликлиник, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В прошлом году новое медоборудование в рамках этой программы получили 5 лечебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU