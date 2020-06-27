В Тамбовской области от коронавируса скончалась 47-летняя женщина
Жительница Рассказово поступила в больницу в очень тяжелом состоянии, спасти ее не удалось
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В Тамбовской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала 47-летняя жительница города Рассказово, это 21-я смерть от инфекции на территории нашего региона.
Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, но на третий день она умерла. Из сопутствующих заболеваний у пациентки были гипертония и ожирение.
ИСТОЧНИК KP.RU