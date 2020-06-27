2020-06-27T11:49:31+03:00
Звезды

На Тамбовщине «Атмановские кулачки» перенесли на следующий год

Мероприятие планировали провести в конце августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Организаторы «Атмановских кулачек» сообщили о переносе юбилейных игр на следующий год. Они отмечают, что в связи с эпидемиологической ситуацией организовать и провести на должном уровне главное событие русского этноспорта пока невозможно. Планировалось, что игры пройдут с 28 по 30 августа.

- В этом году «Атмановские кулачки» должны были состояться в юбилейный, десятый, раз, напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В связи с этим планировалось организовать масштабный праздник с участием гостей и спортсменов из разных стран мира.

Однако коронавирус нарушил все планы. Закрытие границ, введенные ограничения как по всему миру, так и в нашей стране, не позволяют подготовиться и провести на должном уровне это значимое событие. Поэтому принято решение перенести «Атмановские кулачки» на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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