На Тамбовщине «Атмановские кулачки» перенесли на следующий год
Организаторы «Атмановских кулачек» сообщили о переносе юбилейных игр на следующий год. Они отмечают, что в связи с эпидемиологической ситуацией организовать и провести на должном уровне главное событие русского этноспорта пока невозможно. Планировалось, что игры пройдут с 28 по 30 августа.
- В этом году «Атмановские кулачки» должны были состояться в юбилейный, десятый, раз, напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В связи с этим планировалось организовать масштабный праздник с участием гостей и спортсменов из разных стран мира.
Однако коронавирус нарушил все планы. Закрытие границ, введенные ограничения как по всему миру, так и в нашей стране, не позволяют подготовиться и провести на должном уровне это значимое событие. Поэтому принято решение перенести «Атмановские кулачки» на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU