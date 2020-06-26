2020-06-26T18:00:56+03:00
Происшествия

В Тамбовской области глава сельсовета незаконно взяла к себе на работу сына-студента

Молодой человек не проработал ни дня в должности водителя, но при этом получал зарплату
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуроры Сампурского района во время проверки установили, что глава Бахаревского сельсовета, используя свои должностные полномочия, незаконно устроила к себе на работу собственного сына в качестве водителя.

Молодой человек являлся студентом очной формы обучения, поэтому фактически свои должностные обязанности не исполнял. Несмотря на это парень получал зарплату, плюс ко всему за него отчислялись выплаты в Пенсионный фонд.

Действуя из личной заинтересованности, глава сельсовета подписывала и представляла в администрацию района табели учета рабочего времени и путевые листы на служебный автомобиль, содержащие ложные сведения об отработанном сыном времени.

Согласно постановлению Сампурского районного суда, уголовное дело в отношении главы Бахаревского сельсовета, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ «Должностной подлог» было прекращено в связи с применением к ней мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

- По результатам проверки прокуратура направила в представительный орган местного самоуправления требование об освобождении ее от должности главы сельсовета. Также в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации сельсовета предоставить в межрайонное управление Пенсионного фонда Российской Федерации уточняющие сведения об отсутствии у молодого человека стажа работы в администрации сельсовета, и межрайонного управления Пенсионного фонда РФ - возвратить в бюджет администрации сельсовета уплаченные страховые взносы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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