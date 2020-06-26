2020-06-26T16:42:10+03:00
Происшествия

Житель Краснодарского края, находясь в СИЗО, выманил у тамбовских таксистов более 400 тысяч рублей

Жертвами мошенника стали пять человек
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С конца декабря прошлого года в УМВД России по городу Тамбову поступило пять заявлений от местных таксистов, которые стали жертвами мошенника.

По словам мужчин, им звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ГИБДД и просил по пути следования к начальной точки маршрута попутно приобрести алкоголь, продукты, а также положить на номера телефонов деньги. Все затраты звонивший обещал компенсировать при посадке в машину.

Мошенник сумел войти в доверие к тамбовским таксистам и убедить их отправить от 3.500 до 193 тысяч рублей на указанные номера телефонов. Когда таксисты приезжали по назначенному адресу, там никого не было. Кроме того, номера, с которых звонил аферист, оказывались недоступными.

В УМВД России по городу Тамбову было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренным статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках их расследований тамбовские полицейские вычислили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Краснодарского края.

Стражи порядка выяснили, что мужчина на момент совершения мошеннических действий, находился в СИЗО республики Адыгея по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

- Подозреваемый был опрошен. Тамбовские полицейские установили, что для совершения мошенничества он привлекал своих родственников, которые также были установлены и опрошены. Всего у тамбовских таксистов мошенническим путем было похищено 425 тысяч рублей, которые переведены на банковские карты и мобильные телефоны его родственников. Деньги были потрачены на личные нужды. В настоящее время по данным фактам проводятся комплексы следственно-оперативных мероприятий по установлению нахождения похищенных денежных средств, круга лиц, причастных к данным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине мужчина чуть не лишился внедорожника из-за долгов в 260 тысяч рублей
Житель Краснодарского края, находясь в СИЗО, выманил у тамбовских таксистов более 400 тысяч рублей
В Тамбовской области мужчину осудили за незаконную рубку дубов
Сотрудник тамбовской колонии за взятки проносил осужденному мобильники
Два маршрута в Тамбове усилили дополнительными автобусами
С главного бухгалтера тамбовского предприятия взыскали около 43 млн рублей за налоговые долги
В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Тамбове вновь заработали пункты буккроссинга
Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева, переехавшего в Украину, объявили в международный розыск
Четыре пляжа в Тамбове не пригодны для купания
В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину