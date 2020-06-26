Житель Краснодарского края, находясь в СИЗО, выманил у тамбовских таксистов более 400 тысяч рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С конца декабря прошлого года в УМВД России по городу Тамбову поступило пять заявлений от местных таксистов, которые стали жертвами мошенника.

По словам мужчин, им звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ГИБДД и просил по пути следования к начальной точки маршрута попутно приобрести алкоголь, продукты, а также положить на номера телефонов деньги. Все затраты звонивший обещал компенсировать при посадке в машину.

Мошенник сумел войти в доверие к тамбовским таксистам и убедить их отправить от 3.500 до 193 тысяч рублей на указанные номера телефонов. Когда таксисты приезжали по назначенному адресу, там никого не было. Кроме того, номера, с которых звонил аферист, оказывались недоступными.

В УМВД России по городу Тамбову было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренным статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках их расследований тамбовские полицейские вычислили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Краснодарского края.

Стражи порядка выяснили, что мужчина на момент совершения мошеннических действий, находился в СИЗО республики Адыгея по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

- Подозреваемый был опрошен. Тамбовские полицейские установили, что для совершения мошенничества он привлекал своих родственников, которые также были установлены и опрошены. Всего у тамбовских таксистов мошенническим путем было похищено 425 тысяч рублей, которые переведены на банковские карты и мобильные телефоны его родственников. Деньги были потрачены на личные нужды. В настоящее время по данным фактам проводятся комплексы следственно-оперативных мероприятий по установлению нахождения похищенных денежных средств, круга лиц, причастных к данным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU