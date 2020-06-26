Сотрудник тамбовской колонии за взятки проносил осужденному мобильники

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:28:36+03:00

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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний регионального УФСИН России. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, с декабря 2018 года по май этого года, подозреваемый за взятки проносил осужденному в колонию мобильные телефоны, которыми там запрещено пользоваться. Известно, что деньги осужденный переводил на банковские карты сотрудника колонии и его родственников. За указанный период времени работник УФСИН получил более 1 миллиона рублей.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU