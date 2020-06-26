С главного бухгалтера тамбовского предприятия взыскали около 43 млн рублей за налоговые долги
В Тамбове прокуроры установили, что главный бухгалтер ОАО «Тамбовагропромкомплект» внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС относительно размера налогооблагаемой базы и сумм налога за 2014 год и представила их в налоговый орган. В итоге в бюджетную систему РФ было недоплачено почти 43 милилона рублей налога.
- В указанных действиях должностного лица содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). От уголовной ответственности она освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Против прекращения уголовного дела по указанному основанию не возражала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
Поскольку ущерб государству в добровольном порядке не был возмещен, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с главного бухгалтера предприятия в бюджет Российской Федерации всей суммы причиненного ущерба.
- Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ответчицы, оставила указанное решение в силе, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU