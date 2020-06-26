2020-06-26T15:49:49+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину осудили за незаконную рубку дубов

62-летнего жителя Гавриловского района приговорили к условному сроку
Ксения АЛЕШИНА
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В Гавриловском районе суд вынес приговор приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

В ноябре прошлого года осужденный, не имея разрешения на рубку лесных насаждений, вместе со своими знакомыми, приехал в лесной массив Ирского участкового лесничества. Мужчина привез с собой бензопилу и в течение двух дней спилил бензопилой семь дубов. Затем он с помощью друзей погрузил их в машину и отвез на пилораму для распиловки на доски. Сумма материального ущерба составила 411 тысяч рублей. Известно, что осужденный возместил ее в полном объеме.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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