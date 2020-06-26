2020-06-26T13:01:20+03:00
Общество

В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Начнут работать детские сады и музеи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничений. 26 июня губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление № 233 по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, рекомендуется продлить до 2 июля.

Также до 2 июля продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах.

Возобновляется деятельность музеев всех видов, но для одиночных посетителей и по предварительной записи.

- С 29 июля также открываются детские сады. Они будут работать в режиме малых групп (численностью не более 10 человек), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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