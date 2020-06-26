В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничений. 26 июня губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление № 233 по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, рекомендуется продлить до 2 июля.
Также до 2 июля продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах.
Возобновляется деятельность музеев всех видов, но для одиночных посетителей и по предварительной записи.
- С 29 июля также открываются детские сады. Они будут работать в режиме малых групп (численностью не более 10 человек), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU