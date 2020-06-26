На Тамбовщине мужчина чуть не лишился внедорожника из-за долгов в 260 тысяч рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:01:57+03:00

Приставы арестовали его автомобиль, и только после этого он погасил долг

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В городе Уварово местный житель задолжал более 260 тысяч рублей по налогам и штрафам УГИБДД. Добровольно погашать долг мужчина не собирался. Лишь только после того, как судебные приставы арестовали его внедорожник, он пришел в отделение УФСПП и в полном объеме выплатил задолженность.

- Судебный пристав-исполнитель установил, чтоза должником числится автомобиль «Chevrolet Cruze». В ходе совместного рейдового мероприятия с сотрудниками ГИБДД машину должника остановили на трассе. Судебным приставом-исполнителем в присутствие понятых был наложен арест на транспортное средство должника, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП. - Меры судебного пристава эффективно подействовали на неплательщика. На следующий день мужчина оплатил сложившуюся задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU