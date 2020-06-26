На Тамбовщине мужчина чуть не лишился внедорожника из-за долгов в 260 тысяч рублей
В городе Уварово местный житель задолжал более 260 тысяч рублей по налогам и штрафам УГИБДД. Добровольно погашать долг мужчина не собирался. Лишь только после того, как судебные приставы арестовали его внедорожник, он пришел в отделение УФСПП и в полном объеме выплатил задолженность.
- Судебный пристав-исполнитель установил, чтоза должником числится автомобиль «Chevrolet Cruze». В ходе совместного рейдового мероприятия с сотрудниками ГИБДД машину должника остановили на трассе. Судебным приставом-исполнителем в присутствие понятых был наложен арест на транспортное средство должника, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП. - Меры судебного пристава эффективно подействовали на неплательщика. На следующий день мужчина оплатил сложившуюся задолженность в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU