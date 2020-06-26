Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева, переехавшего в Украину, объявили в международный розыск

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:40:46+03:00

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Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск. Как сообщает СУ СКР РФ, 48-летнему мужчине заочно предъявили обвинение в совершении с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Известно, что наш земляк Айдер Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях города Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты «Московский комсомолец» в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала «ATR».

- Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети «Facebook» два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова, - сообщает пресс-служба СУ СК России.

В настоящее время ведутся поиски Муждабаева, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU