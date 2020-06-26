Два маршрута в Тамбове усилили дополнительными автобусами

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:20:39+03:00

О том, чтобы данные маршруты усилили, просили сами тамбовчане Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Вместо трех единиц техники на линии выйдут по четыре

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В связи с пожеланиями тамбовчан в областном центре усилили дополнительными единицами техники два автобусных маршрута.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о маршрутах №56 «Свободная — площадь Ленина — Центральный рынок» и №57 «Свободная — Центральный рынок — площадь Ленина».

- По данным маршрутам у нас курсировали по 3 муниципальных автобуса. В связи с обращениями граждан, мы дополнили маршруты по 1 автобусу. В течение недели будут курсировать по 4 автобуса. Оценим пассажиропоток в этом направлении, а затем решим, оставить это количество транспорта на данных маршрутах или нет», - сказал генеральный директор муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Александр Лямин.

ИСТОЧНИК KP.RU