Два маршрута в Тамбове усилили дополнительными автобусами
В связи с пожеланиями тамбовчан в областном центре усилили дополнительными единицами техники два автобусных маршрута.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о маршрутах №56 «Свободная — площадь Ленина — Центральный рынок» и №57 «Свободная — Центральный рынок — площадь Ленина».
- По данным маршрутам у нас курсировали по 3 муниципальных автобуса. В связи с обращениями граждан, мы дополнили маршруты по 1 автобусу. В течение недели будут курсировать по 4 автобуса. Оценим пассажиропоток в этом направлении, а затем решим, оставить это количество транспорта на данных маршрутах или нет», - сказал генеральный директор муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Александр Лямин.
ИСТОЧНИК KP.RU