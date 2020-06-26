2020-06-26T12:22:18+03:00
Общество

В Тамбове вновь заработали пункты буккроссинга

Жителей областного центра ждут в Пушкинской библиотеке и многофункциональном центре
Ксения АЛЕШИНА
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Приходить в пункты необходимо в перчатках и маскахПриходить в пункты необходимо в перчатках и масках
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После вынужденного перерыва в связи с введенными ограничениями в регионе из-за коронавируса в Тамбове вновь открыли пункты букроссинга.

Акция «Читающий город» возобновляется ,в рамках которой тамбовчан приглашают бесплатно обменяться книгами. Сделать это можно в Пушкинской библиотеке и стационарном пункте, расположенном в областном МФЦ на улице М. Горького, 20.

Правда, при посещении пунктов буккроссинга читателям необходимо будет соблюдать некоторые рекомендации.

- Администрация библиотеки рекомендует посещать их в перчатках, а взятые здесь издания до прочтения хранить в отдельной таре в течение 5 суток. Кроме того, разумеется, остается в силе и другое правило пребывания в библиотеке и других общественных местах – наличие защитных масок. Впрочем, организаторы проекта уверены, что это не испортит впечатления от встречи с литературными произведениями, представленными на стеллажах «Читающего города», - сообщили в Пушкинской библиотеке города Тамбова.

Фото: Пушкинская библиотека

ИСТОЧНИК KP.RU

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