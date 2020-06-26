2020-06-26T11:03:56+03:00
Общество

Четыре пляжа в Тамбове не пригодны для купания

Они не прошли проверку Роспотребнадзора
Ксения АЛЕШИНА
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По результатам проведенных исследований регионального управления Роспотребнадзора, вода на четырех пляжах в городе Тамбове не соответствует требованиям санитарного законодательства. Речь идет о следующих местах для купания:

- левом береге канала реки Цна в районе улицы Гоголя, 1, пляж «Эльдорадо» (по микробиологическим показателям);

- правом береге реки Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста, пляж «Изумрудный» (по микробиологическим показателям);

- правом береге канала реки Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе, пляж «Лагуна» (по микробиологическим показателям);

- карьер «Ласковский» пляжная зона со стороны парка «Победы» (по паразитологическим показателям).

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора не советуют купаться еще на нескольких пляжах в Тамбовской области:

- р. Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино (по паразитологическим показателям);

- пруд «Новолядинский» пляж «Поселковый» (по паразитологическим показателям).

- р. Б. Ломовис, с. Бондари (по санитарно-химическим показателям);

- пруд с. Керша (по санитарно-химическим показателям).

Напомним, что купальный сезон должен был официально стартовать в Тамбовской области с 1 июня. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции и введенными в регионе ограничениями открытие затянулось до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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