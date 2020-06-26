2020-06-26T10:19:28+03:00
Общество

Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью

Приложение позволяет незрячему клиенту быстро и без дополнительных барьеров пользоваться банковскими услугами
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк второй год подряд стал лидером рейтинга USABILITYLAB по итогам исследования доступности банковских приложений для людей с инвалидностью.

Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов и постоянной поддержке ранее адаптированных сервисов приложения Сбербанк Онлайн для незрячих и слабовидящих пользователей.

Сбербанк высоко ценит доверие клиентов с особенными потребностями и тщательно следит за сохранением высокого уровня доступности и удобства в каждом обновлении. В приложении Сбербанк Онлайн незрячим пользователям доступны все функции, то есть реализован инклюзивный подход к разработке.

Поддержка скринридеров VoiceOver и TalkBack, озвучивающих визуальное содержание экрана, доступный интерфейс, логичный переход между элементами в приложении Сбербанк Онлайн – все это позволяет незрячему клиенту быстро и без дополнительных барьеров пользоваться банковскими услугами.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«В проектировании и тестировании новых цифровых сервисов банка принимают участие пользователи с нарушением зрения, а двое незрячих тестировщиков работают в Сбербанке на постоянной основе. Банк стремится сделать полностью доступными и удобными для клиентов с инвалидностью все свои удаленные каналы. Мы рады, что наши усилия высоко оценены как экспертами рынка, так и самими пользователями».

Руководство по цифровой доступности, созданное Сбербанком, открыто для всех компаний и поможет им в создании своих продуктов для людей с инвалидностью. Руководство доступно на сайте http://specialbank.ru/guide/.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева, переехавшего в Украину, объявили в международный розыск
Четыре пляжа в Тамбове не пригодны для купания
В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
26 июня коронавирусом заболели еще 45 тамбовчан
Из Тамбова возобновились полеты в Сочи и Симферополь
Тамбовчанам выплатят по 10 тысяч на детей до 16 лет
В Тамбовской области благоустроили 65 дворов и 26 общественных территорий
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
Тамбовчане, взявшие под опеку инвалидов, пожилых людей или детей-сирот, получат 12 тысяч рублей
В Тамбове три дня будут работать ярмарки
В Тамбове полицейские изъяли у москвича полкило героина
Жители Тамбовщины смогут поехать в Крым на отдых со 2 июля
Тамбовчанин, обвиняемый в убийстве родного дяди, предстанет перед судом
В Тамбове стартовал очередной этап гидравлических испытаний
Тамбовский электровелосипедист «догнал» на дороге «Lada Granta»
25 июня в Тамбовской области 46 новых случаев коронавируса
В Тамбовской области мотоциклист погиб под колесами фуры
Тамбовчанин совершил кражи из строящегося частного дома
Сквер у танка в Тамбове получил название «Патриот»
Число заболевших коронавирусом тамбовчан составляет на 24 июня 4457 человек
В Моршанске мужчина угрожал сожительнице убийством
Тамбовчанам покажут видео парада Победы