В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину
Авария, в которой пострадала пенсионерка, произошла 25 июня в 14 часов 20 минут на перекрестке улиц Тамбовская и Полковая, в районе дома №20 города Кирсанова. Как пояснили в региональном УГИБДД, 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5», не имевший прав, потерял управление, выскочил с дороги на тротуар, где в этот момент находилась пожилая женщина, и сбил ее.
- В результате наезда 67-летняя пенсионерка получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU