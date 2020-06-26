В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:20:20+03:00

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Авария, в которой пострадала пенсионерка, произошла 25 июня в 14 часов 20 минут на перекрестке улиц Тамбовская и Полковая, в районе дома №20 города Кирсанова. Как пояснили в региональном УГИБДД, 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5», не имевший прав, потерял управление, выскочил с дороги на тротуар, где в этот момент находилась пожилая женщина, и сбил ее.

- В результате наезда 67-летняя пенсионерка получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU